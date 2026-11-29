Na Starym Rynku we Włocławku odbył się „Biojarmark na śniadanie”. Była to okazja do zakupu produktów od lokalnych producentów, ale również do degustacji między innymi serów, wędlin, ryb, miodów i domowych wypieków.

Chętnych do skosztowania nowych smaków nie brakowało:



- Udało się spróbować strogonowa z boczniaków i pastę z bakłażana. Mam jeszcze curry z mango;



- Mam serki pleśniowe, wędlinę i pyszny wiejski chlebek;



- Spróbowałem koziego sera, nawet dobry - usłyszał nasz reporter.



- Raz na jakiś czas wystawcy organizują jarmark degustacyjny - mówi Joanna Seklecka, prezes Stowarzyszenia Włocławska Strefa Natury. Tak było właśnie w niedzielę 29 listopada.



Biojarmark na Starym Rynku we Włocławku odbywa się co dwa tygodnie. Wystawcy będą też dostępni podczas zbliżającego się Włocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który w tym roku zaplanowano na dwa weekendy - 12-13 i 19-20 grudnia.