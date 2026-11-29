Filip Rychcik został zwycięzcą kolejnej, szóstej już edycji konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego. Otrzymał za to Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Werdykt konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego odczytali jurorzy: Katarzyna Matuszak, Aga Zaryan, Zbigniew Zamachowski i Kamil Pater. Trzecie miejsce zajęły Natalia Siekierka i Magdalena Baron, które dostały Nagrodę Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. Bernarda Mendlika. Druga lokata oraz Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Nagroda Publiczności powędrowały do Bartosza Żugaja.



Z laureatem konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego Filipem Rychcikiem rozmawiała Magda Jasińska. - Jestem wokalistą eventowo-weselnym, robię to bardzo długo, bo już 20 lat - mówi. - Śpiewam w mniejszych lub większych projektach, w zależności od tego, gdzie mnie potrzebują.



Bydgoskiej publiczności Filip Rychcik dał się poznać już niemal dekadę wcześniej. W 2017 roku Filip Rychcik brał bowiem udział w konkursie „Serca bicie” pamięci Andrzeja Zauchy.