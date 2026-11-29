Kujawy w jednym rzędzie z okolicami Krakowa czy Poznania, jeśli idzie o historię człowieka. Najstarsze pozostałości działalności ludzkiej to epoka późnego paleolitu, czyli około 15 tysięcy lat temu.

- Kujawy to jeden z najstarszych regionów Polski w kwestii historii człowieka - tak mówił goszczący w sobotę we Włocławku jeden z najwybitniejszych polskich archeologów, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Łodzi dr Dominik Płaza. Opowiadał o swoich badaniach w trakcie otwartego spotkania w Muzeum Etnograficznym we Włocławku.



- Społeczności, które dotarły w epoce kamienia m.in. na Kujawy, miały wyjątkową specyfikę wyszukiwania przestrzeni, które by były dla nich sprzyjające do osadnictwa - tłumaczy archeolog.



Dr Dominik Płaza wygłosił swój wykład w ramach włocławskiego cyklu popularnonaukowego „O archeologii przy kawie", realizowanego przez muzeum we Włocławku.