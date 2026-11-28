Rura pękła na wysokości dawnego budynku urzędu gminy przy Placu Wolności. Mieszkańcy przez kilka godzin nie mieli wody w kranach. Po godz. 16 awarię zażegnano.

W mieście stanie beczkowóz – poinformował Polskie Radio PiK Jarosław Legan z Wodociągów w Kowalewie Pomorskim.



- Organizujemy się już, jedzie brygada, która będzie to naprawiać. Ja myślę, że do godziny 15:00, 16:00 będzie awaria usunięta. Nie potrzeba jest żadnej organizacji objazdów. Na ulicy Odrodzenia będzie ciągnik z beczką do wody pitnej podstawiony i będzie można sobie chodzić i nabierać wodę - dodaje.



AKTUALIZACJA: Awaria zażegnana, dostawy wody przywrócone do mieszkańców Kowalewa Pomorskiego



Po porannej awarii sieci wodociągowej, dostawy wody w Kowalewie Pomorskim zostały przywrócone, a pracownicy wodociągów kończą ostatnie prace porządkowe i odtworzeniowe nawierzchni. Na pasie drogi krajowej nr 15 w kierunku Torunia mogą jeszcze występować nieznaczne utrudnienia w ruchu.