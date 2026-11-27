Reprezentacja Polski koszykarzy zapewniła sobie awans na mistrzostwa świata w Katarze w 2027 roku. Biało-Czerwoni przegrali w Gliwicach z Chorwacją 69:80, ale korzystny wynik meczu Łotwa – Niemcy sprawił, że na trzy kolejki przed końcem kwalifikacji są już pewni miejsca w najlepszej trójce grupy K.

Polacy źle rozpoczęli spotkanie. Chorwaci szybko narzucili agresywną obronę, odcięli gospodarzom swobodne wejścia pod kosz i po kilku minutach prowadzili 15:2. Zespół Igora Milicicia miał problemy z organizacją ataku, a brak skuteczności z dystansu nie pozwalał rozciągnąć defensywy rywali.



W drugiej kwarcie Biało-Czerwoni na chwilę zmniejszyli straty, ale przeciwnicy szybko odzyskali kontrolę. Po przerwie przewaga jeszcze wzrosła. Chorwacja lepiej funkcjonowała pod tablicami, wygrała zbiórkę 42:31 i znacznie skuteczniej punktowała za dwa.



Najwięcej punktów dla Polski zdobyli Jerrick Harding – 19 oraz Mateusz Ponitka – 18. Po stronie gości wyróżnili się Danko Branković z 17 punktami oraz Dario Sarić, który zanotował double-double.



Mimo porażki najważniejsza informacja przyszła z Rygi. Niemcy pokonali Łotwę 78:76, dzięki czemu Polska z bilansem 7–2 utrzymała przewagę gwarantującą miejsce w pierwszej trójce grupy i awans na mundial.



Będzie to trzeci występ Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata. W 1967 roku zajęli piąte miejsce, a w 2019 roku zakończyli turniej na ósmej pozycji.



Polska – Chorwacja 69:80 (14:25, 21:23, 14:18, 20:14)