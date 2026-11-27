Kobieta zaginęła w lipcu 2024 roku. Po miesiącu odnaleziono jej porzucony w lesie rower, natomiast w lipcu tego roku, natrafiono na płytki grób naruszony przez dzikie zwierzęta. Testy DNA potwierdziły, że to jej szczątki.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Rypinie, ale zostało ono przejęte przez jednostkę wyższej rangi - Prokuraturę Okręgową we Włocławku. Jej rzeczniczka, Małgorzata Kręcicka, potwierdza, że - jak to ujęła - w sprawie śmierci młodej kobiety jest udział osób trzecich, ale odmówiła podania wszelkich innych informacji, w tym dotyczących wyników sekcji zwłok.



- Na obecnym etapie trwania śledztwa nie udzielamy żadnych informacji na temat wyników badań, które zostały uzyskane, bądź na które czekamy - mówi Małgorzata Kręcicka. - Udział osób trzecich nie został wykluczony. O szczegółach nie mogę opowiadać ze względu na dobro prowadzonego postępowania.



W sprawie tej policja sięgała już po różne narzędzia. Między innymi sąsiedzi, znajomi i rodzina byli badani wykrywaczem kłamstw. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów, nikogo nie zatrzymano.