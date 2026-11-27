Na najnowszą wystawę w toruńskim muzeum składają się prace założycielki skansenu Marii Znamierowskiej - Prufferowej, które wykonywała na Wileńszczyźnie w latach 20 i 30 -tych XX wieku.

- Ówcześni badacze lubili dokumentować to, co było niezwykle, barwne i ciekawe. Ze zdjęć Prufferowej wyłania się wielki trud i ciężkie życie mieszkańców Wileńszczyzny, które dla współczesnego odbiorcy może być szokujące, ponieważ na fotografiach oglądamy osoby bose - mówi współkuratorka wystawy Justyna Słomska-Nowak. - To, co mnie uderza w tych fotografiach, to jest wielki szacunek dla tego, kogo Prufferowa fotografowała.



Wystawa zatytułowana „Etnografie Wileńszczyzny. Z wypraw Marii Znamierowskiej - Prufferowej" otwarta zostanie w pt. (27 listopada) o godz. 18. Ekspozycja dostępna będzie do końca maja przyszłego roku. A projektowi patronuje Polskie Radio PiK.