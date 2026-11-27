Sklep Biedronka przy ul. Gdańskiej był pełen klientów, gdy nagle w witrynę wbił się samochód osobowy. Poleciała szyba, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Nasza dziennikarka dotarła tam jeszcze przed policją. Rozmawiała z klientkami sklepu. Jedna z nich robiła zakupy, gdy doszło do zdarzenia.



- Przed chwilą wjechała. Było słychać taki stłumiony wybuch. Byłam w środku, więc nie wiem jak to wyglądało na zewnątrz - mówi jedna z klientek. - Podobno pani pierwszy raz jechała automatem i pomyliła pedał gazu z hamulcem.



- 39-letnia kierująca samochodem marki Renault była trzeźwa - mówi mł. asp. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Policjanci zatrzymali kobiecie dowód rejestracyjny samochodu w związku z uszkodzeniami auta po kolizji.