Specjaliści Centrum Onkologii w Bydgoszczy pokazują innym medykom możliwości chirurgii robotycznej.

Podczas warsztatów przeprowadzono zabiegi z równoległą transmisją z trzech sal operacyjnych w Centrum Onkologii i jednej w Klinice Chirurgii Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza.



- Mój asystent właśnie robi tak zwane dokowanie, czyli ramiona robota wprowadza do jamy brzusznej i ustawia. Potem przychodzę, przebieram się, nie muszę się myć do tej operacji. Siadam przy konsoli robotycznej i rozpoczynam operację - opisuje organizator warsztatów, konsultant krajowy ds. chirurgii onkologicznej, prof. Wojciech Zegarski.



- Każdy ośrodek, każdy chirurg ma swoje indywidualne podejście do całego procesu terapeutycznego. Zawsze warto podejrzeć kogoś, kto robi często takie operacje. Można z tego wynieść coś dla siebie i przede wszystkim dla pacjenta. Taka nauka nigdy nie idzie w las - zaznacza dr Paweł Baranowski, chirurg z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.



