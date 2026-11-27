W kampusach pięciu bydgoskich uczelni odbyły się zajęcia w ramach LabDay, a potem impreza przeniosła się do Grupa Moderator Areny, gdzie można posłuchać prelekcji na różne tematy, a także skorzystać z atrakcji przygotowanych na różnych stoiskach.

- Prezentujemy Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej UKW w Bydgoszczy. Poruszamy tematykę związaną z dietetyką, wychowaniem fizycznym i fizjoterapią. Razem z koleżanką będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci, uświadamiać je na temat zdrowia. Można się spodziewać fajnych zabaw o zdrowiu - mówi Marta z UKW.



Amelia i Oliwia z Politechniki Bydgoskiej pokazują, czego można się tam nauczyć.



- Jesteśmy z koła pielęgniarskiego. Na naszym stoisku można wziąć udział w quizie z nagrodami, nauczyć się pobierać krew, mierzyć ciśnienie i osłuchiwać pacjenta - wylicza Amelia.



- I jeszcze będzie można założyć zgłębnik żołądkowy. Chcemy pokazać, jakie możliwości daje nasza uczelnia i co oferuje - dodaje Oliwia.

