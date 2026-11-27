W piątek, 27 listopada od godz. 10 drogowcy wprowadzają czasową organizację ruchu na DK10. Kolejne zmiany - od 2 grudnia.

Bydgoski oddział GDDKiA informuje, że zmiana dotyczy kierowców jadących w kierunku Szczecina i Torunia. Ruch zostanie poprowadzony trasą tymczasową, przebiegającą m.in. ul. Petersona. Odcinek istniejącej DK10 zostanie wyłączony z ruchu.



- Nową jezdnią kierowcy pojadą od ulicy Petersona, za rondem wrócą na DK10. Od ul. Prądocińskiej ruch będzie przeniesiony w środę, 2 grudnia - mówi Julian Drob z GDDKiA.



Wszystko po to, by na powstającym węźle Bydgoszcz Park Przemysłowy mogły być prowadzone roboty drogowe.



- Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania i wyznaczonego toru jazdy - apeluje GDDKiA.



Poniżej schemat wprowadzonych zmian.