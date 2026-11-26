Lech Poznań i Jagiellonia Białystok solidarnie zdobyli po punkcie w 5. kolejce fazy zasadniczej Ligi Europy. Poznaniacy zremisowali na wyjeździe z Royale Union Saint Gilloise 2:2. Mecz Białostoczan z Sunderlandem na terenie rywala zakończył się wynikiem 1:1.

Lech przystąpił do meczu z zaledwie jednym punktem na koncie. Trener Niels Frederiksen zaskoczył ustawieniem, wypuszczając aż piątkę obrońców, grając na wahadłowych.



Na początku zdało to egzamin. Poznaniacy często gościli pod bramką rywali, choć niewiele z tego wynikało. Sytuacja zmieniła się w 15. minucie. Gospodarze stracili piłkę na środku boiska, a Leo Bengtsson z Luisem Palmą rozmontowali defensywę. Akcję sfinalizował Yannick Agnero. Chwilę później zrobiło się 2:0. Tym razem bohaterem okazał się Palma, wykorzystując fatalne nieporozumienie przeciwników.



Z czasem Union SG przejął inicjatywę. W 29. minucie wykonywał rzut karny. Pojedynek ze strzelcem wygrał Mateusz Lis. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Po powrocie do gry obrona Lecha prezentowała się coraz gorzej, tracąc bramkę już w 20. sekundzie. Na szczęście trafienie zostało odwołane. Belgowie szli za ciosem, aż w końcu strzelił dwa gole – w 54. i 66. minucie. Później mieli jeszcze słupek. W końcówce rywale ponownie zagrozili, lecz znów bez spodziewanego efektu.



Royale Union Saint Gilloise – Lech Poznań 2:2 (0:2)

Bramki: Raul Florucz (54), Kevin Rodriguez (66) – Yannick Agnero (15), Luis Palma (18)



Lech: Mateusz Lis – Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Terry Yegbe – Robert Gumny (72. Joel Pereira), Gustav Berggren (61. Radosław Murawski), Luis Palma (61. Daniel Hakans), Antoni Kozubal, Leo Bengtsson (72. Allahyar Sayyadmanesh), Michał Gurgul – Yannick Agnero (85. Wojciech Szymczak)



Jagiellonia także szuka punktów, gdyż do tej pory raz wygrała i trzykrotnie przegrała. Wyjazd do Sunderlandu trudno było postrzegać jako dobrą okazję na poprawę swojego dorobku.



Przez dość długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis. Jagiellonia zgodnie z założeniami rzadziej operowała piłką, ale nie oznaczało to, że polski klub nie potrafił zbliżyć się do pola karnego rywali. Anglicy z kolei sami nie kreowali niczego naprawdę groźnego. W 30. minucie Białostoczanie fatalnie rozegrali piłkę, lecz ofiarna gra w obronie zapobiegła utracie bramki. Finalnie drużyny zeszły do szatni z wynikiem 0:0.



Sunderland bardzo dobrze wznowił grę, już w drugiej minucie otwierając wynik. „Jaga” dość niespodziewanie szybko odpowiedziała. Złe podanie do bramkarza przechwycił Kamil Jóźwiak, następnie finalizując akcję. Podopieczni Adriana Siemieńca na tym nie poprzestali – potrafili rozgrywać ataki pozycyjne, realnie zagrażając zdobyciem drugiej bramki. W doliczonym czasie gry to polski zespół przeprowadził dwie groźne kontry, lecz żadna z nich nie przyniosła spodziewanych rezultatów.



Sunderland – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0)

Bramki: Timur Tutierov (47) – Kamil Jóźwiak (52)