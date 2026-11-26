Pożar na terenie ogródków działkowych w Nekli (gm. Dobrcz, pow. bydgoski). Spłonął domek letniskowy. Mężczyzna, który trafił do szpitala, był przytomny.
Jak podaje dyżurny straży pożarnej, poszkodowany w momencie przybycia służb znajdował się poza budynkiem. W domku nie było nikogo więcej.
W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży pożarnej - dwa z Państwowej Straży Pożarnej oraz pięć OSP. Strażacy ugasili ogień, a następnie przeszukali pogorzelisko.
Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.