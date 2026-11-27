Polska wersja Black Friday różni się od amerykańskiego pierwowzoru głównie tym, że u nas trwa właściwie aż do stycznia. Tymczasem często to tylko pozorne obniżki.

W zeszłym roku aż 7 na 10 analizowanych hitów sprzedażowych miało podczas Black Week cenę wyższą niż we wcześniejszych tygodniach. Wiele sieci handlowych o Black Friday pomyślało już ponad miesiąc temu, bo wtedy podnosiły ceny produktów, które planowały obniżyć właśnie teraz.



- Tylko nieliczne dały nam realne obniżki - taniej można było kupić choćby buty sportowe dla kobiet - mówi dr Piotr Sieńko z Uniwersytetu WSB Merito. - Niektóre produkty były droższe nawet o ponad 400 proc. - alarmuje.



Kup trzy, a czwarty weź za darmo - takie hasła działają na wyobraźnię konsumenta, który przestaje liczyć, ile wyda, zaczyna kalkulować, ile można zyskać, kupując więcej.



- Słyszymy: U nas jest najtaniej. Nasz mózg zareaguje na takie hasło w ten sposób, że - nawet nie sprawdzając tego, czy faktycznie jest najtaniej - kojarzymy, że tak właśnie jest - mówi ekspert.



Dr Piotr Sieńko ostrzega przed trikami, które będą stosowane w sklepach w okresie świąteczno-noworocznym. Wszystko po to, by zatrzymać nas jak najdłużej na zakupach.



- To zmienny rytm muzyki, w zależności od pory dnia, i budzący miłe skojarzenia zapach, m.in. mandarynek i ciasteczek, które przywołują na myśl święta - informuje.



Więcej w relacji Doroty Witt - poniżej.