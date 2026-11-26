Sztuczna inteligencja może pomagać przedsiębiorcom. O tym w jaki sposób efektywnie wykorzystywać nowe technologie dyskutowali uczestnicy konferencji Biznes Trendy 2026 w Bydgoszczy.

Jednym z prelegentów był prof. Andrzej Dragan, który przybliżał uczestnikom temat „rozumującej sztucznej inteligencji”.



- Chciałem pokazać, na ile te systemy są inteligentne, a na ile jest to imitacja inteligencji - mówi.



A czy sztuczna inteligencja nam zagraża? - Zależy w jakiej skali czasowej - przyznaje profesor. - Dziś jest to wielka pomoc, bo rozwiązuje problemy, z którymi sami nie potrafimy sobie poradzić.



Mówiąc o sposobie używania przez przedsiębiorców sztucznej inteligencji Andrzej Dragan przyznaje, że bardzo efektywnie optymalizuje ona dużą część łatwej do zautomatyzowania pracy. - Pracuje się trudniej, ale za to bardziej efektywnie - dodaje.



Nasza reporterka rozmawiała z uczestnikami konferencji:



- Wyzwania się mnożą, sytuacja geopolityczna nie rozpieszcza;

- Wyzwaniem jest dostosowanie się do obecnych czasów, bycie elastycznym i reagowanie na to, co się dzieje wokół nas;

- Koniec 2026 roku zostawia pracodawców z dużą ilością rzeczy, które muszą wykonać w 2027 - to kwestia mobbingu, umów B2B czy cywilnoprawnych - usłyszała Natasza Trzebuchowska.