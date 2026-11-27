Największym wydarzeniem sportowego weekendu w regionie będą siatkarskie derby CUK Aniołów Toruń z BKS-em Bydgoszcz. Niedzielne spotkanie będziemy relacjonować w audycji „Muzyka i Sport” na antenie Polskiego Radia PiK. Czekają nas również ostatnie przed zimową przerwą mecze piłkarzy oraz kolejne emocje w koszykówce i hokeju.
Koszykówka
PGE Basket Liga Kobiet:
Energa Toruń – AZS AJP Gorzów Wielkopolski – niedziela 29 listopada, godz. 17:00
Artego Bydgoszcz – MKS Pruszków – niedziela 29 listopada, godz. 18:00
PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
ŁKS Łódź – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 28 listopada, godz. 20:00
Siatkówka
TAURON Liga Kobiet:
Sokół & Hagric Mogilno – PGE Budowlani Łódź – sobota 28 listopada, godz. 19:00
DevelopRes Rzeszów – Metalkas Pałac Bydgoszcz – niedziela 29 listopada, godz. 20:30
TAURON 1. Liga:
CUK Anioły Toruń – BKS Bydgoszcz – niedziela 29 listopada, godz. 16:00 – relacja w Polskim Radiu PiK
Hokej
TAURON Hokej Liga:
Cracovia – KH Energa Toruń – piątek 27 listopada, godz. 18:00
STS Sanok – KH Energa Toruń – niedziela 29 listopada, godz. 17:00
Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Olimpia Grudziądz – Avia Świdnik – sobota 28 listopada, godz. 12:30
Sokół Kleczew – Zawisza Bydgoszcz – niedziela 29 listopada, godz. 12:00
Betclic 3. Liga, gr. 2:
Chemik Bydgoszcz – Lech II Poznań – sobota 28 listopada, godz. 12:00
Lipno Stęszew – Wda Świecie – sobota 28 listopada, godz. 12:00
Gedania Gdańsk – Elana Toruń – sobota 28 listopada, godz. 12:00