Toruń Puchar Polski w taekwondo olimpijskim 2026! Ponad 700 zawodników w Toruniu Ponad 700 zawodników z Polski i zagranicy rywalizowało w piątej edycji Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim Toruń Open 2026. Zawody rozegrano 21 i 22 listopada…