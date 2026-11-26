Już w sobotę w Sali Operowej Akademii Muzycznej odbędzie się premiera spektaklu „Wunderkind”, stworzonego przez Teatr Polski w Bydgoszczy. Przedstawienie to przewrotna opowieść o świecie, w którym każdy musi byś najlepszą wersją siebie, a sukces staje się obowiązkiem.

Twórcy, czyli autor tekstu Hubert Sulima i reżyser Jędrzej Piaskowski, przyglądają się rzeczywistości, w której ambicje dorosłych spotykają się z oczekiwaniami wobec młodych, a pragnienie miłości i akceptacji zamienia się w wyścig bez mety.



- Przyglądamy się młodym osobom i temu, w jakim środowisku dzisiaj się wychowują, co na nich wpływa i co takiego się dzieje, że świat, który dla nich stworzyliśmy doprowadza czasem do skrajnych czynów, agresji - mówi Jędrzej Piaskowski. - Często wynika to ze skrajnego nihilizmu, depresji czy poczucia beznadziei. Przerażające były szczególnie ostatnie trzy miesiące, kiedy co tydzień właściwie dochodziło do zamachów w szkołach i nie tylko. Nagle ten temat się niesamowicie zaktualizował, a my wszystkie te wątki podejmujemy w spektaklu - dodaje.



W piątek odbędzie się pokaz przedpremierowy, w sobotę premiera, a w niedzielę pokaz popremierowy. Więcej TUTAJ.