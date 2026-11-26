Aplikacja mMieszkaniec ma poprawić sposób komunikacji mieszkańców Pakości z urzędem. Władze stawiają też na promocję turystyki, w czym pomóc ma specjalnie opracowana mapa.

- Osoba, która chce w dany weekend zwiedzić konkretne miejsce, może sobie zaznaczyć miejsce docelowe i GPS go tam poprowadzi - mówi zastępca burmistrza Pakości Radosław Siekierka. - Na tej mapie zaznaczone będą nawet takie miejsca, jak stary przyczółek mostu, zabytkowa śluza albo piękna plaża nad jeziorem - dodaje.



W aplikacji mieszkańcy będą też na bieżąco informowani o odbiorze odpadów. Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone na początku przyszłego roku.