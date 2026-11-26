Wybuchowe eksperymenty, wykłady i gry. W czwartek rozpoczął się Bydgoski Festiwal Nauki. Pierwszy dzień na uczelniach to Lab Day. Nasz reporter odwiedził laboratorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie sprawdził jakie znaczenie ma mycie rąk.

- W tym roku skupiamy się na wodzie, na znaczeniu wody również w codziennej higienie. Będziemy sprawdzać jak wygląda nasza mikrobiota skóry przed umyciem rąk, po umyciu, ale później będą również inne eksperymenty, na przykład badanie odcisków palców - słyszymy od organizatorów.



Lab Day odbywa się również na Politechnice Bydgoskiej, Collegium Medicum, Bydgoskiej Szkole Wyższej i Wyższej Szkole Gospodarki. W piątek rozpocznie się wydarzenie główne Bydgoskiego Festiwalu Nauki czyli Rzeka Nauki w Hali sportowej Grupa Moderator Arena.



Całej relacji z pierwszego dnia Bydgoskiego Festiwalu Nauki można posłuchać poniżej.