Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy opanowany przez służby i administrację państwową. Wszystko za sprawą targów „Pracuj dla Polski”. Na miejscu między innymi stanowiska straży pożarnej, Sanepidu czy centrum numeru 112.

Celem było pokazanie młodym ludziom w jakich obszarach można pracować dla kraju.



- Każdy może znaleźć coś dla siebie. To są nie tylko służby mundurowe, to są też określone inspekcje, które wykonują ważne zadania w zakresie ochrony środowiska, sanitarnym, czy też praca po prostu w urzędzie. Patrzyłem jeszcze statystycznie, jak to wygląda. Jest też ten element również ekonomiczny, bo jest to praca stabilniejsza i wbrew pozorom dzisiaj jest to większe wynagrodzenie, niż w sektorze prywatnym, bo potrzeba specjalistów od bardzo istotnych rzeczy dla nas wszystkich - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.



Targi odwiedzali uczniowie szkół średnich. Była to druga edycja tego wydarzenia. Co konkretnie można było zobaczyć? Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk oraz w poniższej galerii zdjęć.