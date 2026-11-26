To liderzy, kształtujący tożsamość lokalnej wspólnoty. To główny temat trwającego w Bydgoszczy V Kongresu Regionalistów Kujawsko-Pomorskich. Była też okazja do wyróżnień.

Specjalnie na to wydarzenie piosenkę napisali i odśpiewali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie - mówi jego kierowniczka artystyczna, Izabela Grochowska.



- Patriotyzm, dziedzictwo, kultura ludowa, regionalizm. To jest to, co powinniśmy w naszym młodym pokoleniu zakrzewić. My musimy mieć swoją tożsamość, żeby być narodem, mieć tożsamość narodową. W Bydgoszczy, czy na Kujawach, czy w Polsce. Musimy mieć swoje własne korzenie - podkreśla.



- Specjalizuję się w muzyce myśliwskiej. Gram na rogu. Tuchola jest nazywana taką powojenną kolebką sygnałów myśliwskich w Polsce, głównie w oparciu o Technikum Leśne w Tucholi, gdzie akurat mój już nieżyjący ojciec prowadził przez wiele lat koło trębaczy przy Technikum Leśnym. Dzisiaj to kontynuujemy, chociażby w postaci festiwalu muzyki myśliwskiej, który się odbywa corocznie w ramach Dni Borów Tucholskich - do rodzinnych Borów zapraszał Karol Grzywacz.



Czy mieszkańcy kujawsko-pomorskich miast też szukają lokalnych tradycji? Włodzimierz Domek, kierownik Pracowni Regionalistycznej WSG w Bydgoszczy, przekonuje, że tak.



- Po II wojnie światowej te miasta zostały ludnościowo wymieszane, ale przez te ostatnie 60 lat bardzo dużo się pozytywnego zmieniło. Ludzie coraz bardziej utożsamiają się ze swoim miastem, ale szukają tradycji. Stąd popularność spacerów po Bydgoszczy, Toruniu, Koronowie czy Włocławku. Regionalistami są ludzie, którzy inicjują, organizują, podpowiadają pewne rozwiązania, organizują wydarzenia, upamiętnienia, rekonstrukcje. Więc chodzi o to, żeby stworzyć klimat wokół tych ludzi, którzy często pojedynkę działają, zwłaszcza na poziomie lokalnym, jak również stworzyć jakąś formę i platformę współpracy z samorządami, co się powoli dzieje - dodaje Andrzej Potoczek z Fundacji Forum Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, współorganizującej wydarzenie.



Kongres jest też okazją do uhonorowania regionalistów samorządowymi wyróżnieniami. Poniżej prezentujemy listę osób wyróżnionych. Patronem wydarzenia jest Polskie Radio PiK.



Lista wyróżnionych: