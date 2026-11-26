Policjanci oraz rodzina poszukują 75-letniego Grzegorza Kubasę z Inowrocławia. Na początku listopada wyszedł z domu przy ul. Toruńskiej i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony cierpi na zaniki pamięci i bezsenność.

Mężczyzna nie posiada przy sobie telefonu komórkowego. Ma około 175-180 centymetrów wzrostu, szczupłą budowę ciała, niebieskie oczy oraz bardzo krótkie siwe włosy. Może przebywać w placówkach medycznych, opiekuńczych lub szukać schronienia u dawnych znajomych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.





Ktokolwiek widział Grzegorza Kubasa lub ma informacje o jego losie, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu pod numerem 7 752 82 21 lub pod numerem alarmowym 112.







