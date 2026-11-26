Kujawsko-Pomorskie w polskiej czołówce kupujących przez internet. W kraju w tym roku produkty w sieci zamawiało 73 procent osób. Najwięcej w Polsce północnej.

Jak ta statystyka wygląda w naszym regionie? Jak informuje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, w 2026 roku zakupy w sieci zrobiło 75 i jedna dziesiąta procent mieszkańców tego obszaru.



- A co kupujemy? Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się ubrania, obuwie i dodatki. Tego rodzaju produkty kupiło 44,6 proc. osób w wieku 16-74 lata. Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki i produkty do pielęgnacji. Posiłki z restauracji i firm cateringowych zamawiało przez internet blisko 13 proc. osób - wylicza Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.



Dodaje, że zaciera się granica między zakupami w sieci na obszarach wiejskich i w miastach.