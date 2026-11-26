Mundurowi z CBŚP z regionu zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w gangu. Według śledczych grupa przestępcza mogła wprowadzi c do obrotu ponad 50 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.

Nad śledztwem w tej sprawie czuwają funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jak ustalili śledczy, między 2025 a 2026 rokiem gang mógł wprowadzić do obrotu 50 kg środków odurzających i substancji psychotropowych.



- Pod koniec października na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono skoordynowane działania, których celem było zatrzymanie osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze. W ich wyniku zatrzymano 12 osób – 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy. Kolejną osobę doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywała w związku z innym postępowaniem - informuje kom. Krzysztof Wrześniowski, oficer prasowy CBŚP.



Podejrzanym prokuratura przedstawiła szereg zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednej z osób zarzucono kierowanie grupą.



Śledczy przeszukali lokale zajmowane przez podejrzanych. Zabezpieczono ponad 160 tysięcy złotych w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł oraz mefedron i marihuanę.



Wobec sześciu podejrzanych sąd, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym areszcie. Ustalono również, że zamieszane w proceder dwie osoby są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych.



- Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych czynności w tej sprawie - dodaje kom. Krzysztof Wrześniowski.