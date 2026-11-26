Jannick Sinner nie zagra w wielkoszlemowym Australian Open. Włoski tenisistka przeszedł operację kolana i nie zdąży dojść do pełnej sprawności, by wziąć udział w styczniowym turnieju. Sinner to była pierwsza rakieta świata, zawodnik wygrał zmagania w 2024 i 2025 roku.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z ekipą Jannika, która nam potwierdziła, że nie dołączy on do nas w Australian Open w styczniu po niedawnej operacji – napisał Andrew Abdo, dyrektor generalny Tennis Australia, w oświadczeniu dla agencji AFP.



Włoch wycofał się z gry w połowie lipca po zwycięstwie w finale Wimbledonu nad Niemcem Alexandrem Zverevem, obecnym liderem ATP. Powodem absencji 25-latka było schorzenie ścięgna w prawym kolanie i stan zapalny pasma biodrowo-piszczelowego.



Sinner konsultował się z kilkoma specjalistami i przeszedł leczenie zachowawcze, zanim zdecydował się na operację. Wielokrotnie przekładał powrót do gry. Na początku października ogłosił zakończenie sezonu.



Do operacji doszło we wtorek w Finlandii. Eksperci uważają, że przerwa tenisisty wydłuży się do nawet czterech miesięcy. Wpływ na to może mieć także inny zabieg – Włochowi niedawno całkowicie usunięto migdałki podniebienne wraz z torebką i w konsekwencji znacznie schudł.



Turniej Australian Open rozpocznie się w Melbourne 17 stycznia.