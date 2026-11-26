Eurostat opublikował dane, dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto. Wynika z nich, że Polska jest wśród państw o najmniejszych nierównościach dochodowych, a przeciętne wynagrodzenie w ostatnich trzech latach wzrosło najbardziej w Europie. Dane przeanalizowaliśmy wraz z dr Jarosławem Oczki, ekonomistą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zdaniem dr Jarosława Oczki, jednym z czynników, dzięki któremu pensje rosną trzy razy szybciej niż w innych europejskich krajach, jest rosnące PKB na mieszkańca.



- W ostatnich latach istotnym czynnikiem był też wzrost kursu złotego wobec euro. To też spowodowało, że ta dynamika jest tak spektakularna. To jest 50 procent za ostatnie trzy lata. Do tego przyczynił się też wzrost płacy minimalnej. Szczególny wzrost odnotowano w 2024 roku. Realnie żyje nam się lepiej, ale część wzrostu pensji to efekt wysokiego kursu złotego - wskazuje.



Dane Eurostatu nie uwzględniają jednak inflacji oraz kosztów życia. Gdyby te aspekty były brane pod uwagę, to czy statystyki nadal napawałyby optymizmem?



- Zdecydowanie. Inflacja w Polsce jest wyższa niż średnia w Unii Europejskiej. Akurat przez ostatnie lata nie była bardzo wysoka, ale wciąż jest wyższa niż w krajach wysoko rozwiniętych Europy Zachodniej. Gdybyśmy policzyli wzrost płacy realnej to wynik byłby nieco niższy - wyjaśnia dr Jarosław Oczki.



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