Tydzień Przedsiębiorczości odbywał się w Toruniu pod hasłem „Houston, mamy pomysł!”. Organizatorzy oferowali mieszkańcom m.in. warsztaty z zakresu AI oraz finansów.

W ramach inicjatywy uruchomiono również program „Wybieram Toruń”, który umożliwia pełnoletniej młodzieży przez pół roku testowanie działalności, bez konieczności rejestracji firmy i opłacania składek ZUS. W programie są już pierwsze projekty.



- Mamy pół roku na wersję demo firmy. Jeżeli coś nie wypali, to nie ponosimy konsekwencji, które wiążą się z prowadzeniem działalności w dzisiejszych czasach – mówili uczestnicy programu.



- Osoba, która wchodzi do programu, bezpłatnie otrzymuje pakiet blisko 70 tys. zł do wykorzystania w usługach, żeby testować swój pomysł na biznes – tłumaczył Paweł Żywiecki, prezes Fundacji „Przedsiębiorczy Toruń”. - Ma dostęp do infrastruktury, opiekę mentorów, dostęp do wiedzy, ale też narzędzie cyfrowe. Jesteśmy zaskoczeni jakością tych projektów – dodał.



Do 2028 roku ze wsparcia ma skorzystać co najmniej 100 osób.

