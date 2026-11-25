Jedna z najbardziej utytułowanych włoskich narciarek alpejskich żegna się ze sportem. Federica Brignone zakończyła karierę z powodu problemów zdrowotnych, które uniemożliwiły jej powrót do pełnej sprawności po poważnej kontuzji nogi.

36-latka podjęła decyzję po pierwszych treningach na śniegu od sierpniowej operacji, podczas której usunięto płytkę i śruby stabilizujące kolano. Jak przyznała, ból nadal był zbyt duży, by myśleć o dalszej rywalizacji na najwyższym poziomie.



Brignone kończy karierę kilka miesięcy po największym sukcesie olimpijskim. Podczas igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo zdobyła złote medale w slalomie gigancie i supergigancie. Do zawodów przystępowała zaledwie dziesięć miesięcy po skomplikowanym złamaniu nogi i zerwaniu więzadła krzyżowego.



Łącznie pięciokrotnie stawała na olimpijskim podium. Wcześniej zdobywała medale w Pjongczangu i Pekinie.



W dorobku ma również pięć krążków mistrzostw świata, w tym dwa złote. Dwukrotnie zwyciężała także w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i sięgała po Kryształową Kulę.