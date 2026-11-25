73-letnia pasażerka trafiła do szpitala po tym, jak nieznany sprawca wymusił hamowanie na kierowcy miejskiego autobusu linii 64.
Do zdarzenia doszło na ul. Kujawskiej w Bydgoszczy. Sprawca jadący pojazdem osobowym nieznanej marki nieprawidłowo zmienił pas ruchu.
– W efekcie kierowca autobusu nr 64 zmuszony był do gwałtownego hamowania, na skutek czego 73-letnia pasażerka autobusu upadła – relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
Kobieta została przetransportowana do szpitala. Policjanci dążą do ustalenia okoliczności zdarzenia i tożsamości sprawcy.