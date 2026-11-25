Przychodzimy na ratunek nerwom i dylematom nauczycieli oraz rodziców. W telewizyjnym studiu Polskiego Radia PiK powstał pierwszy odcinek nowego wideopodcastu „Rodzic też człowiek”.

Gospodynią naszej nowej produkcji, której premiera już w środę (25 listopada) na radiowym kanale YouTube, jest Katarzyna Błaszczyk.



- Tytuł podcastu to „Rodzic też człowiek”, ale jest pewien problem, bo nauczyciel też człowiek i dziecko to też człowiek, i ten podcast jest o tym, jak to wszystko pogodzić – mówi. - Jako rodzic mam okropny problem z grupami innych rodziców. Mam dwie takie grupy – opowiada. - Jedna jest terapeutyczna dla niektórych rodziców, a dla mnie antyterapeutyczna i bardzo trudna. Wyłączyłam powiadomienia, niestety przegapiłam kilka ważnych rzeczy z życia mojego dziecka. Druga grupa odzywa się tylko raz w miesiącu i tak właśnie chciałabym, żeby kontakt był prowadzony. Wiadomo jednak, że szkoła nie jest idealna i rodzice też nie są. Podcast jest więc o tym, żeby wyluzować.



Pierwszym gościem Katarzyny Błaszczyk będzie dr Daria Wojtkiewicz – psychoterapeutka, psycholożka i pedagożka, która od 20 lat pracuje w szkole, a prywatnie jest mamą 17-latka. Premiera podcastu w środę o 18.00.







