Rok spędzi w więzieniu 29-latek poszukiwany listem gończym, który został zatrzymany przez nakielskich policjantów. Próbował ukryć się w kanapie.

Zgodnie z wyrokiem sądu mężczyzna miał do odbycia karę roku pozbawienia wolności. Nakielscy kryminalni ustalili, że 29-latek może ukrywać się w jednym z mieszkań na terenie gminy Sicienko.



- Po przyjeździe pod ustalony wcześniej adres, drzwi otworzyła policjantom partnerka 29-latka. Kobieta oświadczyła, że poszukiwanego mężczyzny nie ma w lokalu i nie wie, gdzie może się znajdować – relacjonują funkcjonariusze.



Kobieta była poddenerwowana. Policjanci weszli do mieszkania i rozpoczęli przeszukanie. W kanapie znaleźli ukrywającego się 29-latka. Mężczyzna został zatrzymany i jeszcze tego samego dnia doprowadzony do zakładu karnego.