Pięcioro oskarżonych, w tym policjantka z Bydgoszczy oraz żołnierz toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, przyznało się do udziału w bójce w Lubiczu Dolnym i wyraziło skruchę. Teraz czas na decyzję sądu.
Podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu wyrazili ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, oświadczyli, że nie doznali szkód i złożyli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres roku próby. Prokuratura przychyliła się do wniosku. Ostateczną decyzję podejmie sąd. Sprawa szóstego oskarżonego, który przebywa w zakładzie karnym, będzie rozpatrywana odrębnie.
- Przypomnijmy do zdarzenia doszło 8 lutego na klatce schodowej jednego z bloków. Tłem bójki był konflikt sąsiedzki, który narastał z powodu głośnej muzyki i zakłócania ciszy nocnej przez jednego z mieszkańców. Według ustaleń prokuratury dochodziło do wzajemnego szarpania, popychania i zadawania ciosów. Jedna z osób straciła ząb.
- Kiedy sprawa wyszła na jaw funkcjonariuszka została zawieszona w czynnościach służbowych. Ponadto prowadzone jest wobec niej postępowanie dyscyplinarne.
- Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii - przekazało nam z kolei, że nie zostało poinformowane o toczącym się postępowaniu.
- Inne stanowisko przedstawia prokuratura, która twierdzi, że przekazywała informacje w tej sprawie.