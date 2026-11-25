Pięcioro oskarżonych, w tym policjantka z Bydgoszczy oraz żołnierz toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii, przyznało się do udziału w bójce w Lubiczu Dolnym i wyraziło skruchę. Teraz czas na decyzję sądu.

Podczas rozprawy w Sądzie Rejonowym w Toruniu wyrazili ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, oświadczyli, że nie doznali szkód i złożyli wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na okres roku próby. Prokuratura przychyliła się do wniosku. Ostateczną decyzję podejmie sąd. Sprawa szóstego oskarżonego, który przebywa w zakładzie karnym, będzie rozpatrywana odrębnie.



