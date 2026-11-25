Jak napisał WOPR Toruń, „Miniona noc była dla naszych ratowników czasem intensywnej pracy, pełnej mobilizacji i zaangażowania!". Policja przyjęła zgłoszenia o zaginięciu dwóch mężczyzn.

Pierwsza akcja dotyczyła okolicy mostu kolejowego.

„O godzinie 00:12 ratownicy: Marek, Leszek, Patryk, Arek i Dominik zostali zadysponowani do poszukiwań mężczyzny w rejonie mostu kolejowego. Pierwszy zespół patrolował okolice mostu z wykorzystaniem łodzi typu Kontra.

Drugi zespół prowadził działania na quadzie, sprawdzając rejon mostu od strony Podgórza. Trzeci zespół, operator drona wyposażonego w kamerę termowizyjną, przeszukiwał trudno dostępne tereny wokół mostu.

O godzinie 01:13 mężczyzna został odnaleziony przez patrol Policji."



Druga akcja poszukiwawcza toczyła się w okolicach szpitala na Bielanach.

„Poszukiwania dotyczyły mężczyzny, który samodzielnie opuścił szpital na Bielanach, mimo doznanego urazu. Do działań zadysponowano quada, drona i samochód terenowy.



Ratownicy WOPR wspólnie z funkcjonariuszami Policji prowadzili intensywne przeszukiwania terenów wokół szpitala, pobliskich lasów oraz miejsc trudno dostępnych.

O godzinie 02:30 mężczyzna został odnaleziony przez patrol Policji.