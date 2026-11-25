Tak zadecydowali radni. To podniesiony oficjalnie do rangi ulicy stary trakt w okolicach włocławskiej Papieżki, od stuleci wykorzystywany przez mieszkańców.

Nazwa nowej około półkilometrowej ulicy intryguje. Ten fragment miasta zyskał miano: Trytwa.



O co w tej nazwie chodzi? Wyjaśnia specjalista.



- Nadanie nazwy ulica Trytwa nowej drodze wynika z inicjatywy mieszkańców okolicy. Zwrócili uwagę na sentymentalny, historyczny charakter tej nazwy. Zaglądamy do słownika języka polskiego i stamtąd wiemy, że nazwa ta symbolizuje drogę na podmokłym terenie, a taka właśnie istnieje w tym miejscu od lat. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw nazewnictwa ulic i placów postanowił wyjść naprzeciw prośbie mieszkańców i skierował do rady miasta uchwałę o nadanie takiej nazwy - wyjaśniał Adam Biliński, kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, geodeta miasta Włocławek.



