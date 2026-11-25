Niepokój konsumentów dotyczył m.in. fałszywej promocji lub oferty - wynika z badania Fundacji Polska Bezgotówkowa. Być może dlatego 67 proc. kupujących chciałoby wykorzystać AI do porównywania produktów, cen i opinii online. to zagadnienie wpisuje się w Temat Tygodnia Polskiego Radia PiK, a jest nim „Cena promocji".

Zgodnie z raportem „Future of Payments. Od innowacji do odporności. Finanse w nowej erze”, 67 proc. Polaków chciałoby wykorzystać AI do porównywania produktów, cen i opinii – to więcej niż średnia w pozostałych badanych krajach europejskich, która wyniosła 55 proc.



Ponad połowa badanych (51 proc.) byłaby zainteresowana wyszukiwaniem ofert przez AI, a 45 proc. chciałoby otrzymywać rekomendacje najlepszych okazji. Najchętniej korzystaliby z takiego wsparcia przy zakupie elektroniki i sprzętu AGD (30 proc.), hoteli i wycieczek (27 proc.), przy wyborze prezentów (25 proc.) oraz odzieży i obuwia (23 proc.).



Zgodnie z badaniem, 38 proc. ankietowanych skorzystało z płatności odroczonych (kup teraz, zapłać później). Pod tym względem Polska zajmuje czwarte miejsce wśród 13 krajów objętych badaniem.



Ponadto według 26 proc. respondentów zakupy w aplikacjach społecznościowych są dużym ułatwieniem. Z kolei 45 proc. uważa, że „łączenie tak wielu funkcji w jednej aplikacji to zbyt wiele”.



Jednocześnie 26 proc. uczestników badania trafiło w ostatnim roku na podejrzany sklep internetowy, fałszywą promocję lub ofertę, a 43 proc. otrzymało wiadomość z podejrzanym linkiem.





Raport został opracowany przez ekspertów Minds & Roses na podstawie wyników badania przeprowadzonego w dniach 3–7 sierpnia 2026 r. metodą CAWI, na 13 europejskich rynkach: w Polsce, Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Chorwacji, Węgrzech, Włoszech, Rumunii, Słowacji i Serbii.

W Polsce przebadano 1000 osób, a w każdym z pozostałych krajów po 300. Wyniki zbiorcze dla Europy ważono według wielkości populacji poszczególnych krajów.