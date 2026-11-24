We wtorek wieczorem doszło do wypadku pięciu pojazdów na DK62 w Kruszwicy. Jedna osoba jest ranna. Są utrudnienia.

Jak informują inowrocławscy policjanci, najpierw zderzyły się dwie osobówki, potem na te pojazdy najechały kolejne dwa auta i bus. Łącznie w wypadku brało udział pięć pojazdów.



- Według wstępnych ustaleń najpierw volkswagen z powodu niezachowania ostrożności najechał na tył toyoty. Kierujący zatrzymali się i wystawili trójkąt ostrzegawczy. Następnie przed trójkątem stanął mercedes, a za nim opel. Kierujący oplem najechał na tył poprzedniego opla, który uderzył w mercedesa. Sprawca z opla został przewieziony do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeźwość uczestników zdarzenia jest obecnie sprawdzana przez policję - informuje asp. sztab. Izabela Lewicka-Waszak, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.



Dodajmy, że ucierpiał także samochód straży pożarnej, skierowanej na miejsce. Na miejscu uszkodził lusterko, przecierając inny pojazd.



DK62 jest zablokowana, wytyczono objazd drogą gruntową wzdłuż drogi krajowej. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mają potrwać trzy godziny.