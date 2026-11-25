Ponad 2 miliardy złotych zwrotnego wsparcia trafiło w ciągu ostatnich dwóch lat do województwa kujawsko-pomorskiego z Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kolejnych miesięcy ma jeszcze wzrosnąć.

Samorząd województwa przygotowuje się do inwestycji objętych pożyczkami preferencyjnymi na ponad 1 mld złotych - poinformował podczas briefingu w Toruniu marszałek województwa Piotr Całbecki.



- 500 milionów złotych przeznaczymy na budowę dwóch obwodnic, obwodnicy Tucholi oraz Golubia-Dobrzynia. Z kolei pozostałą kwotę przeznaczymy na budowę czterech schronów w naszych szpitalach. To są rzeczy ważne, ale też chyba w skali kraju innowacyjne - dodał.



- W przeciągu ostatnich 23 miesięcy środki, które zostały zainwestowane w regionie to 2,4 mld złotych. W najbliższym czasie w region inwestycje będą sięgały kolejnych ponad 2 miliardów złotych, a to dzięki temu, że region jest tym, który złożył najwięcej, bo 29 wniosków do Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności - mówił prezes BGK Mirosław Czekaj.



Samorząd województwa ma nadzieję także na pomoc banku w oddłużeniu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.