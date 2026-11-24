W Bydgoszczy płonie drewniany budynek przy ulicy Fordońskiej. Chodzi o pustostan przy skrzyżowaniu z ulicą Brzechwy. Strażacy w środku znaleźli ciało człowieka. Na razie trudno określić płeć czy wiek.

Jak mówi Polskiemu Radiu PiK mł. bryg. Karol Smarz, akcja jest bardzo trudna, w środku panuje bardzo wysoka temperatura.



- Po dotarciu na miejsce pierwszych sił strażacy zastali pożar bardzo mocno rozwinięty. To jest budynek konstrukcji drewnianej, stąd też ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. My dosłownie po kilku minutach działań odnaleźliśmy w środku jedną osobę. Jest to niestety ofiara śmiertelna tego zdarzenia. W tej chwili pożar jest uznany za opanowany, ale jeszcze nie jest całkowicie ugaszony. My dalej przeszukujemy jeszcze kolejne pomieszczenia - dodaje.





Strażacy chcą mieć pewność, że nie ma więcej ofiar. Podejrzewają, że przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia. Budynek był odcięty od mediów. Już wiadomo, że akcja strażaków potrwa co najmniej do północy.





- Przed nami jeszcze mozolne prace rozbiórkowe, które będą polegały na znalezieniu wszystkich ukrytych zarzewi ognia, który objął praktycznie wszystkie ściany zewnętrzne i całą konstrukcję. Mówimy tutaj o konstrukcjach stropu, dachu i ścian. Praktycznie wszystko jest wykonane z drewna w tym budynku. Wiemy, że to był obiekt całkowicie wyłączony z użytkowania i tutaj tak wstępnie podejrzewamy, że ta ofiara to mogła być osoba bezdomna, która pomieszkiwała w tym pustostanie - dodaje oficer prasowy bydgoskich strażaków.