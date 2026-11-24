W Bydgoszczy płonie drewniany budynek przy ulicy Fordońskiej. Chodzi o pustostan przy skrzyżowaniu z ulicą Brzechwy. Strażacy w środku znaleźli ciało człowieka. Na razie trudno określić płeć czy wiek.

Jak mówi Polskiemu Radiu PiK mł. bryg. Karol Smarz, akcja jest bardzo trudna, w środku panuje bardzo wysoka temperatura.



- Po dotarciu na miejsce pierwszych sił strażacy zastali pożar bardzo mocno rozwinięty. To jest budynek konstrukcji drewnianej, stąd też ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. My dosłownie po kilku minutach działań odnaleźliśmy w środku jedną osobę. Jest to niestety ofiara śmiertelna tego zdarzenia. W tej chwili pożar jest uznany za opanowany, ale jeszcze nie jest całkowicie ugaszony. My dalej przeszukujemy jeszcze kolejne pomieszczenia - dodaje.



Strażacy chcą mieć pewność, że nie ma więcej ofiar. Już wiadomo, że akcja strażaków potrwa co najmniej do północy.



Do tematu wrócimy.