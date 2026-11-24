Anwil Włocławek ogłosił zakontraktowanie nowego zawodnika. Członkiem drużyny został Khalid Thomas. Strony podpisały umowę obowiązującą do końca sezonu.

Amerykanin występuje na pozycji skrzydłowego. Thomas zaczął swoją przygodę w lidze akademickiej, a potem przeniósł się do Europy. Na swoim koncie ma występy w Austrii, 2. lidze niemieckiej, na Węgrzech oraz w 2. lidze tureckiej. Poprzedni sezon spędził w Libanie. Tam prezentował się z dobrej strony, w 17 spotkaniach osiągając średnią prawie 18 punktów i 9 zbiórek.



Na stronie klubu o zawodniku wypowiedział się trener Vedran Bosnić. – Khalid to wszechstronny skrzydłowy, która zebrał doświadczenie z wielu lig. Sprawdzaliśmy go również pod kątem mentalnym i wszyscy podkreślają, że to zawodnik z właściwym podejściem do rywalizacji oraz możliwościami do skutecznej gry po obu końcach parkietu – powiedział szkoleniowiec.



27-latek wypełnił lukę po Belgu Hansie Vanwijnie, który kilkanaście dni temu odszedł z drużyny. To pierwsze ruchy Anwilu kadrowe w trakcie sezonu.