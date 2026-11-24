Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Informację w tej sprawie przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Decyzja zapadła po wtorkowym spotkaniu władz związku ze sztabem szkoleniowym drużyny narodowej.

– Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie. Rozmowy z kandydatami do sztabu rozpoczną się w najbliższym czasie – poinformowała federacja.



W spotkaniu ze sztabem władze związku reprezentowali: prezes Cezary Kulesza, sekretarz generalny Łukasz Wachowski, wiceprezes ds. szkoleniowych Sławomir Kopczewski oraz Radosław Michalski, odpowiedzialny z ramienia zarządu za reprezentację Polski. Później Kulesza miał jeszcze rozmawiać sam z Urbanem.



64-latek przejął kadrę funkcję w lipcu 2025 roku, zastępując Michała Probierza. Pod wodzą Urbana reprezentacja rozegrała 16 meczów – sześć wygrała, pięć zremisowała i doznała pięciu porażek. Nie zdołała jednak awansować do mistrzostw świata, a w ostatniej Lidze Narodów z trudem wywalczyła utrzymanie w dywizji B.



Bilans w 2026 roku jest bardzo niekorzystny – zwycięstwo tylko w dwóch z dziesięciu pojedynków oraz przegrana we wszystkich wyjazdowych starciach.