- Pracujemy nad rozwiązaniem problemu komunikacyjnego w miejscowości Białe Błota w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 w powiecie bydgoskim - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który wraz z projektantem trasy zaprasza na spotkanie informacyjne. W ten sposób drogowcy chcą poznać opinie mieszkańców i kierowców na temat przyszłej inwestycji.

Ma usprawnić ruch





Obwodnica Białych Błot planowana jest od dłuższego czasu. Trasa ma wyprowadzić spory ruch z centrum miejscowości, a także lepiej połączyć Bydgoszcz z drogą ekspresową S10.

budowę dwujezdniowej drogi głównej oraz budowę obiektów inżynierskich,

przebudowę istniejących dróg oraz budowę dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego.

Sprzeciw wobec jednego z wariantów





Na razie powstał projekt zakładający pięć różnych wariantów przebiegu trasy.





Chcą poznać opinie mieszkańców





Zakres inwestycji obejmuje:We wrześniu przeciwko jednemu z nich mieszkańcy protestowali pod budynkiem Urzędu Gminy w Białych Błotach. Chodziło o wariant, który zakłada poprowadzenie drogi od ronda turbinowego na wylocie z Bydgoszczy do węzła drogi S10 przez las oraz sąsiedztwo domów jednorodzinnych.Inne opcje przewidują rozbudowę istniejącej Szosy Szubińskiej do dwóch jedni z dwoma pasami ruchu lub wykonanie tunelu w centrum miejscowości. Projektanci przewidzieli też wariant budowy trasy mocno oddalonej na północ od Białych Błot. Wówczas droga przecinałaby dwukrotnie linię kolejową i kończyłaby się przy ul. Kaplicznej. Plany przebiegu trasy można sprawdzićW tym celu ZDW wraz biurem projektowym TRAKT zapraszają na spotkanie informacyjne dla mieszkańców Białych Błot i kierowców. Odbędzie się ono 14 grudnia o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Białych Błotach. Będzie można podzielić się własnymi uwagami.