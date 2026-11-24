- Pracujemy nad rozwiązaniem problemu komunikacyjnego w miejscowości Białe Błota w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 w powiecie bydgoskim - informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, który wraz z projektantem trasy zaprasza na spotkanie informacyjne. W ten sposób drogowcy chcą poznać opinie mieszkańców i kierowców na temat przyszłej inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę dwujezdniowej drogi głównej oraz budowę obiektów inżynierskich,
- przebudowę istniejących dróg oraz budowę dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego.
We wrześniu przeciwko jednemu z nich mieszkańcy protestowali pod budynkiem Urzędu Gminy w Białych Błotach. Chodziło o wariant, który zakłada poprowadzenie drogi od ronda turbinowego na wylocie z Bydgoszczy do węzła drogi S10 przez las oraz sąsiedztwo domów jednorodzinnych.
Inne opcje przewidują rozbudowę istniejącej Szosy Szubińskiej do dwóch jedni z dwoma pasami ruchu lub wykonanie tunelu w centrum miejscowości. Projektanci przewidzieli też wariant budowy trasy mocno oddalonej na północ od Białych Błot. Wówczas droga przecinałaby dwukrotnie linię kolejową i kończyłaby się przy ul. Kaplicznej. Plany przebiegu trasy można sprawdzić TUTAJ.