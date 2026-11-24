Paliło się mieszkanie w jednej z kamienic przy ul. Traugutta w Brześciu Kujawskim. Na miejscu działało osiem zastępów straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło we wtorek, krótko przed godziną 14.00. Jak informują strażacy, zastali rozwinięty pożar mieszkania. Ewakuowano jedną osobę z płonącego lokalu oraz trzy kolejne z sąsiednich mieszkań.



- Ogień pojawił się na pierwszym piętrze obiektu, w mieszkaniu. Na miejsce zadysponowano osiem zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej - informuje bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.



Przyczyny ustalają służby.