Ponad 6,7 tysiąca papierosów oraz 104 kilogramy krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy przejęli policjanci z Włocławka. Nielegalny towar znaleziono w dwóch dostawczych citroenach oraz w miejscu zamieszkania jednego z zatrzymanych.

Sprawa zaczęła się od kontroli drogowej. W jednym z samochodów funkcjonariusze znaleźli worki z tytoniem. Dalsze działania doprowadziły do odkrycia kolejnych zapasów krajanki i kartonów papierosów. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 44 i 37 lat.



Obaj usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Grożą im wysokie grzywny i przepadek zabezpieczonego towaru. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków oszacowano na ponad 408 tysięcy złotych.