Spokojne, XIX-wieczne Chełmno, nocne zaginięcie, lawina podejrzeń i glos rozsądku doktora Rydygiera - to klimat filmu historycznego pt. „Cień nad murami”, który powstaje w Mieście Zakochanych.

- Stworzyłem tą całą historię, opowiadającą o prześladowaniach Żydów, o uzależnieniach, hazardzie - mówi Antoni Ćwikliński, reżyser i scenarzysta filmu.



- Moja bohaterka jest bardzo pewna siebie, ona wie, że to, co się wydarzło, nie może być przypadkiem, więc bardzo chciała odkryć tajemnicę - mówi Lena Walecka, która w filmie gra Anielę. Do produkcji zaangażowano także mieszkańców Chełmna.



Premiera filmu odbędzie się 14 grudnia w chełmińskim Kinoteatrze Rondo.



„Cień nad murami” - opowieść o Chełmnie sprzed wieków





​„Cień nad murami” to film krótkometrażowy z elementami tajemnicy, na podstawie scenariusza Antoniego Ćwiklińskiego. Jest to projekt Fundacji Anny Zawadzkiej-Gralec, finansowany przez Miasto Chełmno, a jego producentem wykonawczym jest MMS Studio.





​Akcja rozgrywa się w Chełmnie, gdzie nocne zaginięcie czternastoletniego chłopaka burzy pozorny spokój mieszkańców i uruchamia lawinę strachu, plotek oraz wzajemnych podejrzeń. W cieniu gotyckich murów miejskich i Bramy Grudziądzkiej splatają się losy świadków milczących z obawy przed konsekwencjami, coraz bardziej niespokojnego tłumu szukającego prostych winnych oraz doktora Ludwika Rydygiera. To właśnie on staje się w tej historii głosem rozsądku – studzi narastające emocje i ostrzega przed wydawaniem wyroków bez pewnych dowodów. Film opowiada o tym, jak łatwo lęk bierze górę nad prawdą, gdy w małej społeczności zaczyna brakować faktów.

Zwiastun do obejrzenia poniżej: