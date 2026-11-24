Na sesji Rady Miasta Włocławka podjęto decyzję o podniesieniu podatków od nieruchomości. Średnia wysokość podwyżki to trzy procent dla poszczególnych rodzajów nieruchomości.

Zastępca prezydenta Włocławka, Jarosław Zdanowski, wyjaśnia, że podwyżka jedynie rekompensuje inflację, zaś włocławskie podatki należą do najniższych.



- To nie są jakieś drastyczne podatki, są to podatki, powiedziałbym, obligatoryjne, które wynikają z inflacji wynoszącej 2,7 proc. - wyjaśnia.



Przeciwko podwyżce podatków głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że dodatkowy przychód około dwóch i pół miliona złotych jest pomijalny przy całkowitym budżecie Włocławka, wynoszącym około miliarda złotych.