Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kopernika 17 w Ciechocinku będą mogli pozostać w swoim mieszkaniach - ustalił reporter Polskiego Radia PiK. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Marek Chorzępa uchylił decyzję o wyłączeniu obiektu z użytkowania, podjętą przez inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim.

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał swoją decyzję na podstawie artykułu 68 Prawa budowlanego, który stosowany jest wtedy, gdy jest tam bezpośrednia możliwość zniszczenia obiektu. Na podstawie wszystkich dokumentów, które posiadaliśmy oraz naszych oględzin nie stwierdziliśmy takiego stanu - informuje Marek Chorzępa.



Sprawa powróci do ponownego rozpatrzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, może zostać zlecona ponowna, bardziej szczegółowa ekspertyza stanu tego obiektu.



Z użytkowania wyłączono budynek przy ulicy Lorentowicza - lokatorzy zostali przeniesieni do innych mieszkań. Ponadto nadal nie ma decyzji w sprawie kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego analizuje opinię techniczną przekazaną przez Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Decyzja zapadnie do końca listopada.