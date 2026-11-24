Marianna Weilandt, twórczyni ludowa związana z Borami Tucholskimi, zmarła w poniedziałek rano, 23 listopada. Przez kilkadziesiąt lat zajmowała się haftem regionalnym, prowadziła warsztaty rękodzielnicze i działała na rzecz upowszechniania kultury borowiackiej. Jej prace znajdują się w muzeach i galeriach w Polsce oraz za granicą.

Od 1986 roku należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, była również członkinią Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi. Od 1983 roku, do czasu pogorszenia stanu zdrowia, kierowała Klubem Miłośników Złotych i Bursztynowych Barw.



W swojej twórczości wykorzystywała różne odmiany haftu kaszubskiego, w tym szkołę tucholską, borowiacką, żukowską, wejherowską i wdzydzką, a także haft czepcowy. Wykonywała między innymi obrusy, czepce, bieżniki, poduszki, sztandary, proporce, szaty liturgiczne oraz przedmioty dekoracyjne i użytkowe.



Była także inicjatorką przygotowania strojów świetlicowych dla zespołu folklorystycznego „Młodzi Borowiacy” oraz grupy działającej przy jednym z tucholskich przedszkoli. Część strojów trafiła do Polaków mieszkających za granicą.



Prace Marianny Weilandt można znaleźć w muzeach i galeriach między innymi w Brazylii, Hiszpanii, Watykanie, Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W Polsce jej twórczość prezentowana jest w placówkach w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Toruniu, Bytowie, Chojnicach i Tucholi.



Artystka brała udział w licznych wystawach i konkursach sztuki ludowej organizowanych w całym kraju. Swoje prace prezentowała między innymi w Warszawie, Bukowinie Tatrzańskiej, Lublinie, Tarnowskich Górach, Białymstoku, Gdańsku, Słupsku, Toruniu i Bydgoszczy.



Działalność edukacyjna i nagrody



Ważną częścią jej działalności było przekazywanie umiejętności kolejnym pokoleniom. Prowadziła kursy haftu w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, warsztaty rękodzielnicze oraz zajęcia z edukacji regionalnej dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury. Spotkania odbywały się między innymi w Tucholi, Chojnicach, Śliwicach i Piastoszynie.



W latach 2014–2016 prowadziła warsztaty sztuki ludowej i rękodzieła w świetlicach wiejskich powiatu chojnickiego. Przez 13 lat jako wolontariuszka organizowała zajęcia haftu w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” w Tucholi.



Prowadziła również zajęcia edukacyjne w Muzeum Borów Tucholskich. Dzieci i młodzież poznawały podczas nich dawne zajęcia gospodarskie i tradycje, między innymi darcie pierza, wyrabianie masła oraz tradycyjne pranie na tarze.



Marianna Weilandt promowała kulturę ludową także za granicą



Marianna Weilandt uczestniczyła także w wydarzeniach promujących kulturę ludową w Polsce i za granicą. Brała udział między innymi w Europejskich Spotkaniach Bractw Kurkowych, targach sztuki ludowej w Kazimierzu Dolnym, festiwalach w Poznaniu oraz wydarzeniach kulturalnych w Częstochowie i Krzywym Rogu na Ukrainie.



Jej działalność była wielokrotnie nagradzana. Corocznie otrzymywała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Aktywność Artystyczną Twórcy Ludowego. W 2011 roku została wyróżniona Nagrodą Burmistrza Tucholi. W 2017 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał jej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.



Pogrzeb Marianny Weilandt



Uroczystości pogrzebowe twórczyni ludowej odbędą się w najbliższą środę. O godz. 14 odprawiona zostanie msza święta w Kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała w Tucholi, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na Cmentarz Parafialny.



Informacje o śmierci Marianny Weilandt, jej dorobku oraz terminie pogrzebu przekazała Maria Ollick, prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi na swoim profilu na Facebooku.