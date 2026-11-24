Ponad 24 miliony złotych ma kosztować rewitalizacja Parku Grzywno w pobliżu Hali Mistrzów we Włocławku. Jest podpisana umowa na realizację zadania. Pieniądze w stu procentach będą pochodziły ze środków zewnętrznych, między innymi z funduszy szwajcarskich.

- Do zagospodarowania na cele rekreacyjne Parkowej jest ponad 15 hektarów, w tym dwa jeziorka - mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Do tego dochodzi infrastruktura sportowa - skatepark, pumptrack, skill parki i tor dla amatorów sportów typu Ninja Warrior - dodaje.



Wybór wykonawcy poprzedziło wielomiesięczne postępowanie przetargowe. Ostatecznie rewitalizację wykona firma Inmel z Poznania, która wcześniej zajmowała się między innymi odnowieniem parku na Mokotowie w Warszawie.



Inwestycja we włocławskim parku najpóźniej powinna się zakończyć w listopadzie 2027 roku.



