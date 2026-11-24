Black Friday już za rogiem, a sklepy prześcigają się w obietnicach rekordowych zniżek. Tylko czy te okazje faktycznie się opłacają? Nasz reporter pytał o to mieszkańców Świecia.

- Promocje to są takie, że tu jest promocja, a wczoraj było trochę drożej, trochę taniej, więc można się nadziać;



- Zazwyczaj dzień przed promocją ceny idą do góry, a potem obniżają, żeby móc zrobić wielką promocję;



- W żadne promocje nie wierzę, to jest tylko po to, żeby złapać jak najwięcej klientów. Często ceny są dużo tańsze niż były w trakcie promocji, a jednak dajemy się nabrać - usłyszał nasz reporter.